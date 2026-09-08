Cesena, i residenti di San Carlo contro l’antenna 5G e la puzza dall’ex discarica: presentati due esposti al prefetto

Un’antenna a ridosso del nucleo abitato e della scuola e la puzza proveniente dall’impianto di compostaggio all’ex discarica della Busca da una parte preoccupa e dall’altra infastidisce i cittadini residenti a San Carlo. Al punto che i due problemi sono stati segnalati con due esposti ufficiali inoltrati nelle scorse settimane in Prefettura. E a rafforzarli ci sono anche raccolte firme. Per l’impianto di telefonia ne sono state raccolte 213. Per i miasmi già a inizio 2021 avevano scritto «basta» oltre 300 cittadini, che ora hanno deciso di rilanciare un sos all’autorità, perché la situazione non è migliorata, e anzi col gran caldo di questa estate i cattivi odori sono diventati ancora più insopportabili, soprattutto in una parte della frazione.