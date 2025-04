Cesena, i “Quaddisti estremi” da sabato avranno anche una sede

Una passione al servizio della comunità nei momenti più critici. È quanto ha creato Thomas Boschi, divenuto celebre come il “quaddista degli alluvionati”. Esperto pilota di quad, di arrampicata e di sopravvivenza, dal maggio 2023 mette al servizio della popolazione romagnola colpita da calamità naturali la sua audacia e i suoi mezzi per apportare soccorsi e assistenza nel minor tempo possibile. Non solo interventi sul campo: da oggi Thomas e la sua squadra composta dalla moglie Katiuscia e dall’analista Romina Casadei allargheranno l’orizzonte delle loro iniziative. Domani inaugureranno il circolo ‘Picchio Rosso’ di Pioppa per farlo diventare punto di riferimento per grandi e piccini costretti a lottare contro le emergenze. Passate e future.

Metodo di soccorso

«Cerchiamo di arrivare sempre prima - afferma - senza aspettare pompieri o Protezione Civile: con i nostri quad raggiungiamo zone estremamente impervie». È questo lo spirito che anima i “Quaddisti estremi”. «Ci rechiamo direttamente sul luogo dell’emergenza per prestare immediato soccorso. Siamo muniti di tutto l’occorrente. In questi anni abbiamo implementato il nostro parco mezzi». Carrelli con pompe idrovore, motopompe, generatori di corrente elettrica, tubature per lo scolo dell’acqua. Non manca nulla i quaddisti. «A breve - annuncia Boschi - avremo anche un gommone per aiutare e mettere in salvo le persone che rimangono bloccate dall’acqua nelle loro case. Siamo tutti muniti di patente nautica». Senza sosta: «Anche domenica abbiamo trascorso la giornata a Traversara per fare dei rilievi con il nostro drone sullo stato del Lamone». Sempre nel segno del volontariato. «Fa parte della nostra costituzione: siamo tutti esperti di sopravvivenza e abbiamo dei trascorsi da incursori militari. Mettiamo a disposizione di chi è in difficoltà le nostre capacità, le nostre conoscenze e la nostra passione per il quad» conclude.

Circolo

La generosità di Thomas e del suo team non si ferma ai soccorsi: ha deciso di espandersi. «Una settimana fa abbiamo aperto il circolo “Picchio Rosso” a Pioppa dove organizzeremo molte iniziative rivolte alla popolazione colpita dalle alluvioni». Serate di musica, spettacoli, cene in ricordo di quei tragici giorni. Con il solito fil rouge: “Sarà tutto gratuito”. Non mancheranno anche momenti di riflessione e divulgativi. «Una volta a settimana - riporta Thomas - l’esperto di rischi idrogeologici e incendi boschivi Fiorenzo Righetti terrà una conferenza in cui illustrerà i corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza, le buone pratiche per ridurre l’impatto dei fenomeni e risponderà alle domande dei presenti». Progetto che, già alle prime battute, sembra aver colpito. «Alla prima serata hanno partecipato oltre cinquanta persone - racconta - abbiamo cenato nel locale e poi ci siamo divertiti con un coinvolgente karaoke».

Bambini