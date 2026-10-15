Cesena, i numeri della povertà: quasi 6mila accessi allo Spazio diurno nei primi 6 mesi del 2026

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà (17 ottobre), i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, rappresentati questa mattina in conferenza stampa dall’assessora Carmelina Labruzzo, insieme alla cooperativa Piazza Grande, che gestisce i servizi dedicati alle persone in condizione di grave marginalità, fanno il punto sulle attività, sui bisogni intercettati e sulle nuove progettualità. “Un quadro – commenta l’Assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Labruzzo – che racconta una realtà difficile, caratterizzata da emergenze quotidiane, alcune del tutto nuove, ma anche di percorsi di accompagnamento, relazioni e tentativi concreti di costruire autonomia”.