Cesena, i numeri della povertà: quasi 6mila accessi allo Spazio diurno nei primi 6 mesi del 2026

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà (17 ottobre), i Servizi sociali dell’Unione dei Comuni Valle del Savio, rappresentati questa mattina in conferenza stampa dall’assessora Carmelina Labruzzo, insieme alla cooperativa Piazza Grande, che gestisce i servizi dedicati alle persone in condizione di grave marginalità, fanno il punto sulle attività, sui bisogni intercettati e sulle nuove progettualità. “Un quadro – commenta l’Assessora ai Servizi per la persona e la famiglia Labruzzo – che racconta una realtà difficile, caratterizzata da emergenze quotidiane, alcune del tutto nuove, ma anche di percorsi di accompagnamento, relazioni e tentativi concreti di costruire autonomia”.

Nel primo semestre del 2026, lo Spazio sociale diurno ha registrato 5.596 accessi complessivi, con circa 55 persone che frequentano assiduamente il servizio. Il Pronto Intervento Sociale ha gestito 32 richieste relative a 30 persone, accogliendone 28, mentre l’Accoglienza notturna, anche nell’ambito del piano freddo, ha assicurato un punto di riferimento per le persone senza dimora. L’utenza è prevalentemente maschile, con il 93% degli accessi riferiti a uomini. La fascia più rappresentata è quella tra i 26 e i 40 anni, seguita dalle persone tra i 41 e i 60 anni, cresciute in particolare nel corso della primavera. Tra le nazionalità straniere prevale quella tunisina, seguita da marocchini e algerini; gli italiani costituiscono il secondo gruppo più numeroso.

Accanto alla risposta ai bisogni primari, lo Spazio diurno punta sempre più sulla costruzione di relazioni. Proseguono le collaborazioni con OrientaGiovani, per l’orientamento al lavoro e la preparazione dei curriculum, e con le realtà associative impegnate nelle attività di socializzazione, come Mission Sabaoth e il laboratorio domenicale di cucina ‘Spadellando’.

Nel corso del semestre sono stati avviati anche un laboratorio artistico del lunedì e una collaborazione con la Croce Rossa Italiana per controlli sanitari gratuiti, tra cui la misurazione della pressione, della glicemia e della saturazione. Le attività si estendono inoltre al territorio, con il ‘Pranzo senza confini’ insieme a Pellicano Aps, la cura delle aree verdi con FraGiardino e il progetto ‘Germogliamo’, dedicato alla realizzazione di un orto. È stato avviato ‘Spazio Sospeso’, in collaborazione con Limo Aps, progetto dedicato al benessere emotivo e alla gestione della rabbia. L’obiettivo è consolidare ulteriormente il protagonismo delle persone che frequentano il servizio, coinvolgendole in modo attivo nella costruzione delle attività.