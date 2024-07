Cesena, i misteri dei templari in 8 oggetti, due chiese sparite e un processo anti-tortura

Ombre cupe di cavalieri templari volteggeranno questa sera sopra il cielo della rocca Malatestiana ma niente paura: non sono spettri, anche perché la fortezza cesenate, è successiva alla fine dei famosi monaci guerrieri; a riportarli in vita sarà il format “A cena con l’autore”, una delle proposte dell’estate dell’associazione “Jazzlife”.

Il libro di Cardini e l’incontro

Di grande spessore il relatore: Franco Cardini, storico, medievista, scrittore, opinionista e volto noto anche in tv, che presenterà il suo libro “Storia dei templari in otto oggetti”. Sarà intervistato da Daniele Molinari e Franco Spazzoli, grandi cultori cesenati di vicende e personaggi del passato. E questa conferenza promette di stupire anche per un episodio molto particolare legato a Cesena.

«Siamo veramente onorati di ospitare un grande storico come il professore Cardini, abbiamo scelto il tema dei templari perché da sempre appassiona il pubblico e racchiude il mistero della loro fine, molto attuale in questi tempi di complottismi e fake news - scherza l’avvocato Molinari - Il libro inoltre è strutturato in modo semplice e accessibile, comincia con una introduzione sulla storia dei templari e prosegue raccontando la vita dei “poveri cavalieri di Cristo” prendendo spunto da otto oggetti iconici. Dunque ci sarà tutto: dalla nascita dopo le crociate, alle battaglie, alla loro crescita e potenza fino alla improvvisa fine, tra roghi e processi nel 1307».

Le chiese e il processo in città

Tra film, romanzi e leggende ormai è difficile districarsi, ma la storia dei templari è un argomento che affascina tanti, in tutto il mondo. «In effetti, si è scritto di tutto in proposito - dice Molinari - e di questo parlerà Cardini, sfatando un po’ di leggende, anche se lui le definisce in modo più diretto. Però racconteremo anche alcune storie locali poco note. Il professore Spazzoli parlerà di due chiese templari che si trovavano a Cesena. Una, la Domus Dei, ossia Casa di Dio, si trovava ai giardini pubblici, accanto all’attuale teatro Bonci; l’altro era di fronte alla facciata dell’odierna chiesa di San Domenico. Io mi soffermerò invece su un processo a due cavalieri che si tenne nel 1309 nella nostra città, nella casa del vescovo o dell’arcivescovo di Ravenna, nella zona di Boccaquattro. È importantissimo perché si sono conservati i verbali degli interrogatori e perché l’inquisitore Rinaldo di Concorezzo si rifiutò di usare la tortura come strumento di indagine, per buona sorte dei due malcapitati. Sarà l’occasione per conoscere storie di Cesena spesso sconosciute ma di grande importanza».

Dunque crociate, battaglie, misteri, inquisitori, torture e roghi: c’è n’è abbastanza per rendere la serata davvero stuzzicante. «Sì, ma non si faccia sentire dal professor Cardini se non vuole finire al rogo», conclude Molinari, con un sorriso.

Orari e costi

La cena con l’autore, del costo di 25 euro, avrà inizio alle 20 e comprende anche l’incontro, mentre il prezzo per chi vuole seguire solo la conferenza, che comincerà alle 21.30, è è di 5 euro.