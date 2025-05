Cesena, i mezzi pubblici alla nuova stazione dei bus da metà giugno

Prosegue la trasformazione dell’area della stazione, al centro di un intervento di rigenerazione urbana da 11 milioni di euro. Manca davvero poco all’attivazione della nuova stazione degli autobus, che sarà operativa a partire da giugno, in tempo per la festa di San Giovanni, una volta ultimati gli ultimi interventi tecnici e di rifinitura. Nel frattempo, procedono con grande rapidità i lavori in piazzale Karl Marx, di fronte al Liceo Classico ‘Vincenzo Monti’, dove molte delle lavorazioni previste sono già state completate. Tra queste si segnalano: la realizzazione dei sottofondi e dei sottoservizi (impianti idraulici, elettrici e di illuminazione pubblica); la sistemazione di aiuole e nuove alberature; la posa delle pavimentazioni in porfido e di quelle drenanti; la costruzione della nuova fontana e del campo da basket. La piazzetta pavimentata di fronte al liceo è ormai ultimata, mentre restano da installare alcuni arredi e manufatti.

I lavori si stanno ora concentrando su piazza Sanguinetti, dove è in corso la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile e di marciapiedi più ampi e sicuri, progettati per migliorare la fruibilità pedonale dell’area. Nelle prossime settimane, il cantiere riguarderà anche viale Europa in relazione al completamento del collegamento ciclopedonale tra piazzale Sanguinetti e del nuovo Punto Bus, con l’obiettivo di rendere più fluida, sicura e sostenibile la mobilità tra i principali poli di scambio del territorio.

“La nuova autostazione del trasporto pubblico locale e la piazza giardino che sorgerà in piazzale Karl Marx – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – trasformeranno in modo significativo l’intero comparto della stazione ferroviaria cittadina, rendendolo più sicuro e più bello, come già risulta in viale Europa dove svetta una pensilina di dimensioni rilevanti, che misura circa 31 metri di larghezza e ben 150 di lunghezza, progettata a livello architettonico dallo Studio Tecnico Associato Barbieri di Cesena. Sarà un luogo urbano strategico per la viabilità e l’ambito dei trasporti in cui tutti i servizi si concentreranno tra viale Europa e l’area tra i licei che diventerà uno spazio di aggregazione e incontro in cui non mancheranno elementi naturali e aree verdi”.

“In vista dell’avvio della nuova stazione degli autobus – proseguono – a partire dai prossimi giorni i nostri uffici tecnici si confronteranno con AMR e Start Romagna per definire l’inizio delle attività che sarà rappresentato dalla chiusura definitiva di piazzale Karl Marx ai mezzi pubblici. Trasferite tutte le linee extraurbane ed urbane nel nuovo punto bus si procederà con la consegna del piazzale alla ditta esecutrice dei lavori, la quale nel corso del periodo estivo, in cui si registra una minore presenza di traffico, realizzerà e completerà i lavori su strada con riferimento al nuovo percorso ciclabile e ai marciapiedi”.

Il progetto dell’area della stazione di Cesena porterà beneficio ad una vasta platea di destinatari, attività economiche ma anche studenti provenienti da altri comuni del territorio che frequentano scuole superiori come i Licei Scientifico, Linguistico, Classico, Economico Sociale, delle Scienze Umane e l’Istituto Tecnico Tecnologico; inoltre l’area si collega al Campus Universitario dell’Alma Mater (Psicologia, Architettura, Informatica) e ai nuovi impianti sportivi di Cesena Sport City tramite un’infrastruttura verde in fase di completamento. Il progetto accresce enormemente il valore e il ruolo di questo comparto urbano, nevralgico per Cesena e importante polo scolastico. L’area, resa più attrattiva grazie ai nuovi servizi quali Velostazione, Autostazione, parco, Centro per l’Impiego e CesenaLab, sarà oggetto di un aumento di utenti. Le ricadute positive della rigenerazione si prevedono a partire dalla scala locale a quella provinciale/regionale. Per questo, il progetto è considerato di valenza strategica per Cesena e per l’Unione dei Comuni della Valle del Savio.