Cesena. I Licei in visita alle istituzioni europee

Si è appena conclusa la mobilità di gruppo Erasmus per 85 studenti (5Ec Righi, 5Bc Monti, 5A e 5B Alpi) che hanno visitato le istituzioni europee a Bruxelles. Il Parlamento e la Commissione sono stati il centro nevralgico del progetto. L’attività è stata realizzata in partnership con il liceo polacco di Jelenia Gora grazie ai finanziamenti dell’accreditamento del consorzio liceo Righi che comprende i tre istituti cesenati, Righi, Monti e Alpi.

Il progetto internazionale è stato l’occasione per vivere una preziosa esperienza di condivisione tra le tre scuole, favorendo uno sguardo più consapevole sul futuro dei giovani in Europa.