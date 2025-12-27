Cesena, i genitori della scuola Anna Frank e il trasloco a Palazzo Mazzini Marinelli: “L’organizzazione dei trasporti così non va”

Preoccupazione e malcontento tra le famiglie per l’imminente trasferimento degli studenti della scuola media di Via Anna Frank a Palazzo Mazzini Marinelli. Al rientro dalla pausa natalizia tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Sant’Egidio, per consentire la demolizione del vecchio edificio e di ultimare la realizzazione del nuovo, si siederanno sui banchi in centro storico e resteranno lì fino alla fine dell’anno scolastico. Se da una parte i genitori sono consapevoli che sia una procedura necessaria al miglioramento della qualità futura del percorso scolastico dei propri figli, dall’altra le tempistiche di tale trasferimento e l’organizzazione dello stesso hanno destato più di una perplessità nella maggioranza delle famiglie.
“La notizia del trasloco - scrivono i rappresentanti dei genitori in una nota - era arrivata all’improvviso l’8 novembre, a differenza di quanto assicurato in fase di open day. In teoria infatti gli alunni sarebbero dovuti restare nella vecchia scuola fino al completamento della nuova, e solo in seguito del trasloco si sarebbe proceduto a demolizione. A causa di un ritardo nei lavori, per permetterne la conclusione nei tempi previsti e non perdere così il finanziamento Pnrr, il Comune di Cesena ha dovuto pensare ad una soluzione alternativa, esposta alle famiglie martedì 11 novembre in riunione plenaria.
Il 18 dicembre è stato comunicato ai genitori il piano organizzativo messo in campo dagli uffici comunali, piano che però non è andato a genio alla maggioranza dei genitori“.