Cesena, i fratelli boscaioli di Piavola tornano in tv: il cantiere del Ponte Nuovo nella nuova stagione di “Undercut”

Sono otto le puntate di questa nuova stagione che racconterà il lavoro di tre squadre: oltre a quello romagnolo, c’è il team Giacomelli, boscaioli del Trentino che c’è dalla prima edizione, e, novità di quest’anno, il team Germani da Frosinone, che portano nella serie il duro lavoro legato all’economia della legna da ardere. Il loro lavoro è stato immortalato dalle telecamere di GiuMa Produzioni per la docu-serie “Undercut”, scritta da Andrea Rizzoli e diretta da Yuri Massaro. Le puntate andranno in onda sul canale 52 del digitale terrestre, su tivùsat canale 28 e in streaming su discovery+.