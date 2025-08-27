Cesena, i fratelli boscaioli di Piavola tornano in tv: il cantiere del Ponte Nuovo nella nuova stagione di “Undercut”

Nella prima puntata i fratelli boscaioli di Piavola Adler e Amos Bucci insieme a Diego Serrano saranno impegnati al ponte nuovo. Le immagini sono quelle registrate a febbraio. L’intervento era di quelli attesi da mesi: l’ammasso di legnami nelle arcate del ponte era facile da vedere e la lentezza ad intervenire suscitava paure e critiche. In realtà quella “lentezza” era direttamente proporzionale alla complessità dell’intervento: «Erano le condizioni che non consentivano di intervenire prima - ricorda Amos Bucci -. Chi vede quella catasta può immaginarlo un compito semplice ma in realtà è stato un intervento piuttosto complicato». Tutti erano però consapevoli dell’urgenza di farlo «e infatti appena è stato possibile siamo andati». All’epoca c’era chi vedendo le telecamere si era indispettito temendo che quella fosse la causa dell’attesa. In realtà non fu così, anzi l’appuntamento con la troupe venne anticipato visto che si aprì una finestra di possibilità un po’ prima di quanto inizialmente previsto. Per Cesena si è rivelata un’ulteriore opportunità: non solo per la visibilità che le trasmissioni televisive portano sempre con sé, ma anche perché i 12.200 euro di spesa previsti sono stati sostituiti da un contratto di sponsorizzazione con cui i fratelli Bucci si sono impegnati a realizzare gratuitamente l’intervento in cambio delle autorizzazioni necessarie a fare i lavori con troupe al seguito.