Cesena, i Food Truck tornano in Piazza della Libertà dal 27 al 29 marzo

A Cesena per il terzo anno consecutivo, torna lo Streeat Culture Food Truck Festival, la carovana dei migliori food truck d’Italia ideata da Barley Arts nel 2014, protagonista di un lungo tour lungo tutta la penisola. L’appuntamento è fissato per venerdì 27 (a partire dalle ore 18), sabato 28 e domenica 29 marzo in piazza della Libertà, pronta a trasformarsi in un grande villaggio dedicato al cibo di strada e alla cultura urbana.

Per tre giorni il cuore del centro storico sarà animato da food truck che proporranno specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia e dal mondo. Accanto alle proposte culinarie, per la prima volta, grazie a un lavoro coordinato con l’Amministrazione comunale, il festival offrirà anche un variegato programma di animazione artistica di strada, con esibizioni dal vivo di buskers, writers, giocolieri, cantastorie, danzatori e performer, oltre a workshop dedicati alla cultura del cibo di strada con esperti del settore e nutrizionisti. La manifestazione inoltre sarà impreziosita da una proposta musicale curata da Claudio Trotta di Barley Arts, una delle principali realtà italiane nell’organizzazione di concerti e festival, conosciuta anche a livello internazionale.

Tra le specialità che il pubblico potrà degustare ci saranno pesce fritto, olive ascolane, arrosticini di pecora, gnocco fritto artigianale, hamburger, cucina messicana con burrito, tacos e nachos, pita gyros, dolmades e tzatziki, oltre a pasta fresca senza glutine e molte altre proposte. I menù dei food truck terranno conto delle diverse esigenze alimentari, con alternative vegetariane, vegane, senza glutine e senza lattosio.