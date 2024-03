Cesena, i food truck in piazza della Libertà dal 22 al 24 marzo

Un intero fine settimana da vivere in centro storico, tra sapori speciali e le proposte culturali fruibili per tutta la giornata. Da venerdì 22 a domenica 24 marzo piazza della Libertà ospiterà lo “STREEAT® Food Truck Festival”, primo Festival itinerante in Italia dedicato al Cibo di Qualità su Ruote che in occasione del suo decimo compleanno ha scelto la città di Cesena per festeggiare all’insegna dei sapori della buona tavola proposta dai migliori food truck d’Italia. “Dal 2014 – commentano gli organizzatori Barley Arts e RetroPopo Live - giriamo il Bel Paese con le nostre eccellenze e quest’anno festeggiamo dieci anni di Food Truck Festival. In vista di questo importante anniversario, per tre giorni interi, riempiremo piazza Della Libertà con colori, odori e sapori unici provenienti da ogni dove. Ci saranno poi le ottime birre artigianali italiane e una selezione musicale di qualità. Saranno tantissimi i cibi di strada selezionati proposti da apecar, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi gustosi, freschi, genuini e al giusto prezzo. Grazie all’importante supporto del Comune di Cesena anche in questo caso riusciremo a garantire la migliore riuscita dell’evento in una piazza centrale sempre molto frequentata da cesenati e visitatori. Sarà davvero impossibile mancare”.

Lo “Streeat Food Truck festival” resterà in centro città per tre giorni a partire dalle ore 18:00 di venerdì 22 marzo. Sabato 21 tutte le proposte saranno fruibili dalle ore 11:00 fino all’01:00 e domenica 21 dalle 11:00 fino alla mezzanotte. Tanti i food truck presenti: Scottadito, BBH Smokehouse, Black Angus Food Truck, Pan Pan, Dalila’s Street Bakery, Porcobrado, Marchese Cannoli, Trentintrac, Original Greek Eat, Daje Food Truck, Awakte Zaperoco, Saccoccia Romana, Patatina Food Truck, BBQ Chianina Station, Apolpinfaccia, Wonderfood, Philly Food.

Gli Street Food presenti

Arrosticini di pecora, olive ascolane, cono di pesce fritto, hamburger di vera angus irlandese, pulled pork, brisket, pastrami, hamburger di chianina, crepes, muffin, cheesecake, donuts, cupcake, waffle, bubble tea, caramelle gommose, panino di maiale toscano allevato allo stato brado e affumicato, cannoli Siciliani riempiti al momento, panino col polpo, ravioli cacio & pepe, panino con coda alla vaccinara, supplì romani, rösti di patate con carne salada trentina, speck dell’Alto Adige e formaggio di malga, bocconcini di patate speck e formaggio, brezel, cucina messicana, patatine fritte classiche o rustiche, nuggets di pollo, panini gourmet piemontesi con salsiccia di bra e tartufo, parmigiana di melanzane, maiale sfilacciato, pita gyros greco, dolmades, tzatziki, panini di mare, panino col polpo, spiedino di gamberi, philly cheesesteak, panino con la porchetta di Ariccia IGP, cannoli siciliani riempiti al momento, pinsa romana.

A seguire, nel primo fine settimana di aprile, da venerdì 5 a domenica 7, approderà a Cesena la Mostra Mercato Internazionale del Commercio Ambulante che, su proposta di FIVA Confcommercio, il Comune allestirà in piazza della Libertà, corso Garibaldi, piazza Giovanni Paolo II°, corso Mazzini, piazza Almerici, piazza Fabbri e parte di via Carbonari.