Cesena. I controlli dei carabinieri durante le feste: dieci denunce e una segnalazione

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Cesena hanno condotto una serie di controlli mirati sul territorio, impiegando personale del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni locali. Le operazioni, concentrate sulla prevenzione dei reati, il contrasto allo spaccio di stupefacenti e il controllo della circolazione stradale, si sono svolte dal tardo pomeriggio fino a sera inoltrata lungo le principali strade della zona.

Le denunce

I controlli hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di dieci persone:

Guida in stato di ebbrezza e rifiuto degli accertamenti

Due automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra 0,87 e 1,62 g/l, superiori ai limiti di legge. Per entrambi è scattato il ritiro della patente in vista della sospensione da parte della Prefettura, mentre i veicoli sono stati affidati a persone idonee alla guida.

Un terzo automobilista è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti su alcol e stupefacenti. L’uomo, trovato con un coltellino svizzero sequestrato, risponde anche di porto abusivo di armi. Patente ritirata e veicolo affidato al proprietario.

Un quarto conducente, anch’esso denunciato per rifiuto degli accertamenti sugli stupefacenti, ha subito il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo di sua proprietà.

Reati contro il patrimonio

Due giovani sono stati denunciati per ricettazione: uno trovato con un monopattino rubato, l’altro con sette componenti in rame del peso di circa 5 kg, entrambi di provenienza illecita e posti sotto sequestro.

Un uomo è stato sorpreso all’interno di un supermercato mentre tentava di rubare un piccolo elettrodomestico, denunciato per furto aggravato. La merce è stata restituita al proprietario.

Violazioni di misure cautelari

Due uomini agli arresti domiciliari sono stati trovati per le strade del centro senza giustificato motivo e denunciati per evasione. Entrambi sono stati riaccompagnati a casa per proseguire la detenzione.

Irregolarità sul territorio

Un cittadino straniero è stato denunciato per soggiorno irregolare, essendo destinatario di un provvedimento di espulsione con ordine di allontanamento dal territorio nazionale. L’uomo è stato condotto presso l’ufficio stranieri competente per regolarizzare la sua posizione.

Segnalazione amministrativa

Durante le stesse operazioni, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntore di sostanze stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di una dose di marijuana sottoposta a sequestro amministrativo.