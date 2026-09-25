Cesena, i cani del cacciatore entrano nel garage e sbranano un gattino VIDEO

Hanno visto il loro gattino di 4 mesi sbranato da tre cani di un cacciatore, entrati nel garage di casa. Una scena sconvolgente per una coppia di Cesena che abita in fondo a via Rio Marano, che ha avvertito immediatamente i carabinieri forestali. Intervenuti sul posto, hanno preso in consegna i filmati registrati dalle dieci telecamere presenti nell’abitazione: potrebbero essere decisivi per individuare il cacciatore e prendere i provvedimenti del caso.

È accaduto tutto pochi minuti dopo le 7 di ieri mattina. Il padrone di casa è riuscito a salvare uno dei due cuccioli (in tutto lui e sua moglie hanno sei gatti, ma in passato erano arrivati a quota 24), ma per l’altro, che stava per essere dato in adozione, non c’è stato niente da fare. Prima è stato ucciso a morsi nel cortile e poi la carcassa è stata contesa dai tre cani che avevano invaso la proprietà privata. Finché, raggiungendo il loro padrone, si sono allontanati di là dal torrente.

Ad aggiungere al dolore tanta rabbia c’è la risposta che il cacciatore ha dato alle grida dell’uomo che aveva appena assistito a quella uccisione cruenta e ingiustificabile, così come suo figlio, che ha visto tutto dalla finestra di casa: «Mi ha detto di stare calmo e non fare tante storie, che era solo un gatto», riferisce il proprietario. Poi racconta che è un vero incubo la presenza di cacciatori nell’area boscosa privata, frequentata da animali selvatici, che circonda la sua casa: «Un mese fa un proiettile si è conficcato nel “cappotto” del muro esterno della nostra abitazione, fatto un paio di anni fa, lasciando un segno ben visibile, e dall’esame visivo fatto sembra che il bossolo fosse uno di quelli usati per la caccia al cinghiale».

Dell’episodio da choc di ieri è stato informato anche il Quartiere, con una richiesta precisa: «Bisogna che in questa area, dove ci sono anche diverse abitazioni, non venga più permessa la caccia».