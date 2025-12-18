Cesena, i Babbi Natale in Vespa in azione sabato 20 dicembre: visita all’ospedale e sfilata in centro

È una consolidata tradizione quella dei Babbi Natale in Vespa, che anche quest’anno torneranno per la gioia dei bambini. I soci del Vespa Club Cesena, organizzano per sabato 20 dicembre l’evento che porterà nel centro della città l’allegra compagnia, con qualche sorpresa per grandi e piccini. La giornata inizierà alle 11 con partenza dalla sede del Club per dirigersi a Borgo Paglia per un gradito invito presso Machè Bar, che vuole offrire alla comitiva un assaggio di passatelli, saranno molto utili per mitigare il freddo di questo periodo.

La tappa successiva sarà l’azienda vitivinicola Zavalloni, fiore all’occhiello della Romagna dei vini, che collabora da anni negli eventi del Vespa Club Cesena. Dopo di che la carovana si dirigerà verso l’ospedale Bufalini per distribuire caramelle ai bambini e familiari del reparto di pediatria. Da qualche anno inoltre anche i reparti di geriatria e lungodegenza sono felicemente invasi dagli allegri Babbo Natale, che anche quest’anno porteranno un sorriso e qualche dolcetto per rendere un po’ più leggera la degenza. Il clou della giornata avrà luogo verso le 16 circa, con i Babbi Natale in centro città, a fianco del Babbi Caffè presso il Palazzo del Capitano. Babbi sostiene l’iniziativa del Vespa Club fin dalla prima edizione, regalando ai bambini di Cesena i magnifici prodotti dolciari di sua produzione. In caso di maltempo l’evento sarà annullato