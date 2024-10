Cesena, housing sociale: gli appartamenti di via Maratona e via Del Mare per i senza dimora bisognosi di assistenza H24

A Cesena, l’housing sociale si estende per supportare le persone in difficoltà, grazie a un progetto mirato del Comune nell’ambito del PNRR. Gli appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) situati in via Maratona e via del Mare saranno dedicati a questo scopo, offrendo alloggi temporanei a piccoli gruppi con esigenze particolari. L’iniziativa, che beneficia di un investimento di 500 mila euro, mira a fornire assistenza continuativa, 24 ore su 24, a persone che necessitano di accoglienza immediata ma non riescono ad accedere all’edilizia pubblica o al mercato privato.

L’assessora ai Servizi per la Persona, Carmelina Labruzzo sottolinea: “Nel corso di questi anni con l’obiettivo di ampliare la rete dei servizi sul territorio e di fornire risposte concrete alle fasce più fragili della popolazione, abbiamo avviato esperienze di housing sociale che si sono rivelate in seguito positive e fruttuose. È questo il caso del Senior Co-housing di San Miniato oppure dei recenti appartamenti di via Parini destinati alle ragazze e ai ragazzi aderenti al progetto ‘CurvAmare’ della Cooperativa Cils. Procedendo in questa stessa direzione, nei tre appartamenti ex Erp oggetto del progetto troveranno casa persone senza dimora con problemi di salute che necessitano di un’accoglienza H24. Su tutto il territorio – prosegue l’assessora – si rilevano sempre più frequentemente bisogni di salute complessi affrontati nel quotidiano dai nostri Servizi Sociali insieme all’Ausl della Romagna con l’obiettivo di attivare idonei percorsi di assistenza, cura, presa in carico e relativa autonomia. In questa stessa ottica di bisogni sempre più complessi, si colloca l’adesione al progetto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle cui basi potremo costituire un luogo idoneo alla permanenza H24, per le situazioni da gestire a seguito di ricoveri ospedalieri che portano alla necessaria gestione di acuzie che prevedono continuità assistenziale”.

In assenza di strutture residenziali H24 per pazienti dimessi dall’ospedale ma ancora bisognosi di cure, l’Unione dei Comuni Valle del Savio ha deciso di creare un centro di accoglienza continuo, in funzione giorno e notte, che ospiterà persone adulte senza dimora e in condizioni di grave emarginazione. Gli ospiti vi accedono su indicazione dei Servizi Sociali e potranno restare per un massimo di sei mesi, con il supporto necessario per garantire assistenza e favorire l’autonomia.