Cesena, “Ho una assicurazione auto super-vantaggiosa”, ma era tutto falso: 21enne denunciato per truffa a Roncofreddo

Giovedì 18 aprile i Carabinieri della stazione di Roncofreddo hanno denunciato un ragazzo di 21 anni residente in una provincia del sud Italia, ritenuto responsabile del reato di truffa. La denuncia scaturisce da tempestive indagini avviate a seguito di denuncia-querela sporta il 27 febbraio da una 43 enne di Roncofreddo che riferiva di aver stipulato, attratta dalle offerte vantaggiose di una compagnia assicurativa on-line, una polizza assicurativa per la copertura RCA della propria autovettura pagando la somma di 530 euro, mediante ricarica di una carta prepagata ricevendo, poco dopo, il relativo contratto. La donna si è accorta di essere stata vittima della truffa solo quando, in data 24 febbraio 2024, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, gli Agenti della Polizia Locale dell’Unione “Rubicone e Mare” acclarata la falsità del documento assicurativo da lei esibito, le hanno sequestrato l’autovettura poiché priva di copertura assicurativa.