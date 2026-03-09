Cesena, “ho sette gatti e due cani e non riesco a trovare una casa in affitto”

Nel giro di tre anni la sua vita fu sconvolta da due traumi enormi. Nel 2016 perse il fratello, a cui era legatissima, in un incidente stradale. Nel 2019, in circostanze diverse ma ancor più scioccanti, morì anche suo marito, travolto dal mal di vivere. Ma R.T, 45enne con due figlie e, come li chiama affettuosamente lei, «i miei nove pelosetti», ha faticosamente superato quelle tempeste. Adesso, però, se ne sta avvicinando un’altra, che rischia di farla «finire in mezzo a una strada», come racconta lei stessa, e lancia un appello, raccontando la sua storia, sperando non solo di trovare una soluzione per se stessa ma che possa essere utile per segnalare un problema con cui devono fare i conti anche altre persone in condizioni simili alle sue.