Cesena. “Hanno provato a derubarla in banca”: si finge poliziotto e le spilla 14.300 euro

Cesena
Il truffatore ha raccontato alla malcapitata che lei era l’ottava vittima e a una avevano rubato 60mila euro
“Democratica” perché non risparmia nessuno. Diffusa a ogni latitudine. Immune a qualsiasi deterrente. È l’epidemia delle truffe telefoniche. Frodi studiate alla perfezione, spesso da organizzazioni criminali sofisticate, capaci di raggirare un numero sconfinato di malcapitati. Sempre con lo stesso obiettivo: spillare denaro. Come è accaduto a una pensionata cesenate di 71 anni, che nei giorni scorsi ha ricevuto un sms sul proprio cellulare, proveniente da un numero sconosciuto (352 0411048).

