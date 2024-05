Cesena ha redditi poco sopra la media in Romagna: i maggiori emolumenti li percepiscono i pensionati

Tra i lavoratori, in Romagna il reddito medio maggiore lo hanno... I pensionati. Emerge dai dati dei Caf della Cisl dove per l’anno 2023 sono state elaborate un campione consistente di oltre 62.000 dichiarazioni dei redditi.

«Su questi dati - spiega il responsabile dei Caf Cisl Romagna Michele Mancini- abbiamo elaborato un report specchio della situazione: 34.121.798 euro di tasse sono state rimborsate per il tramite dei 730 compilati nei nostri Caf della Romagna della Romagna con un rimborso medio di 611 euro ogni contribuente».

Analizzando il campione si evidenzia che il reddito medio dei lavoratori in Romagna è di 17.406 euro (18.522 euro i maschi, 14.281 euro le femmine), mentre quello dei pensionati e di 21.897€ (25.277 euro i maschi, 18.517 euro le femmine).

Nello specifico delle tre province romagnole è Ravenna che registra il reddito maggiore dei lavoratori con una media 18.662 euro (22.441 euro maschi, 14.882 euro femmine), segue la provincia di Forlì-Cesena con 17.919 euro (20.924 euro maschi, 14.914 euro femmine), in fine Rimini con 15.639 euro (18.230 euro per i maschi e 13.047 euro per le femmine).

Classifica “per zone” confermata anche per quanto riguarda i pensionati con Ravenna 23.069 euro medi (26.308 euro maschi, 19.830 euro femmine), Forlì-Cesena 21.834 euro di media (25.058 euro maschi, 18.609 euro le femmine) e Rimini con 20.789 euro (24.466 euro maschi, 17.111 euro femmine).

I rimborsi ricevuti sono stati in media di 611 euro per i contribuenti romagnoli: una forbice che parte da Ravenna dove la media dei rimborsi è stata di 636€ euro per i maschi e 643 euro per le femmine, a Forlì-Cesena 615 euro per i maschi e 373 euro per le femmine in fine Rimini 568 euro per i maschi e 481 euro per le femmine.

«Presentare la dichiarazione dei redditi non è solamente un dovere previsto dalla legge per coloro che percepiscono più di un reddito, ma anche un’opportunità - chiosa Michele Mancini - Anche se non c’è l’obbligo di presentarla, in alcuni casi può essere vantaggioso farlo per ottimizzare la propria posizione fiscale».