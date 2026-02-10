Cesena ha celebrato il Giorno del Ricordo. Lattuca: “Una pagina di storia ingiustamente oscurata” VIDEO

Si è svolta questa mattina al Giardino delle Vittime delle Foibe, a San Mauro in Valle, la commemorazione del Giorno del Ricordo. «Ogni anno, il 10 febbraio, come previsto dalla legge, ma con sincera partecipazione, ci ritroviamo in questo giardino per ricordare i nostri concittadini vittime delle foibe» ha detto il sindaco Enzo Lattuca, intervenuto alla cerimonia. «Per troppi anni - ha proseguito - questa pagina di storia è stata ingiustamente dimenticata e oscurata. Ricordarla oggi, in una città amministrata dal centrosinistra, è un segno di maturità nel fare i conti con un evento così tremendo. Il Giorno del Ricordo deve essere per tutti un’occasione per riscoprire la storia, studiarla, capirne le connessioni, senza alcuna forma di giustificazione».

Alla cerimonia, oltre che parte dell’amministrazione comunale, forze dell’ordine e alpini, erano presenti anche il vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo e il presidente del consiglio comunale Filippo Rossini.