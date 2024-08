Cesena, guida ubriaco fradicio con la patente sospesa e finisce nel fosso: 40enne di Bertinoro nei guai

Guidava ubriaco e ha rischiato di causare un incidente coinvolgendo altri veicoli nella serata di martedì 20 agosto in via Violetti a Cesena (nel quartiere Al Mare). I fatti sono accaduti intorno alle 19 quando un 40enne di Bertinoro alla guida di una Mercedes, ha perso il controllo dell’auto, terminando la corsa in un fosso vicino alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia Locale. Al loro arrivo gli agenti hanno chiesto al conducente, in evidente stato di ebbrezza, di sottoporsi all’alcol test, a cui – successivamente – è risultato positivo (con un tasso altissimo di 3,74).

Nel corso degli accertamenti inoltre gli agenti hanno appurato che la patente di guida del 40enne era stata sospesa nel maggio del 2023 con provvedimento del Ministero dell’Interno per assenza temporanea di requisiti psicofisici. Si è proceduto così al sequestro dell’automobile e con una denuncia per guida in stato di ebbrezza.