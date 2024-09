Cesena, guida in stato di ebbrezza e spaccio: due denunce

Nello scorso week-end, i carabinieri della Compagnia di Cesena hanno proceduto ad un capillare controllo della circolazione stradale lungo le arterie maggiormente trafficate. Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza – tasso alcolemico pari a 0.74 g/l – con ritiro del documento di guida per la successiva sospensione. Undici giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di stupefacenti, con conseguente sequestro complessivo di circa 20 grammi di hashish e grammi 10 di marijuana. Un uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di una modica quantità di sostanza stupefacente e uno straniero è stato denunciato per soggiorno illegale nel territorio dello Stato (avviate le procedure di espulsione).