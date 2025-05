Cesena, guida con la patente scaduta e in auto gli trovano alcuni grammi di crack: scatta la denuncia

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri di Cesena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Denunciato a piede libero un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena ed, il veicolo, affidato a persona idonea;

Stesso destino per un uomo per “rifiuto dell’accertamento sull’uso di sostanze stupefacenti” e “guida con patente scaduta” poichè sorpreso alla guida di un veicolo di proprietà di altra persona (affidato al legittimo proprietario), in possesso di alcuni grammi di crack.

Denunciato anche un automobilista per “guida senza patente poiché mai conseguita”. Veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni.

Denunciati tre giovani per “porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere” poiché trovati, in due casi in possesso di un coltello multiuso con lama di medie dimensioni e, nell’altro, in possesso di una forbice da potatura con lama ricurva e affilata di medie dimensioni, una tronchese e una molla di ritorno con lama di medie dimensioni, materiali che sono stati tutti sottoposti a sequestro.

Inoltre, denuncia per un ragazzo per “rifiuto di fornire le proprie generalità” che è stato altresì sanzionato per “ubriachezza” e sottoposto al c.d. “ordine di immediato allontanamento dal luogo per le successive 48 ore” poiché sorpreso in pieno centro cittadino in evidente stato di ubriachezza molesta. Infine, denuncia per un giovane straniero per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale”, poi avviato presso il competente Ufficio stranieri per la procedura di espulsione.