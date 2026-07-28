Cesena, guerra in Ucraina: a 12 anni vive in un bunker, il suo diario diventa un libro

Ha il senso delle casualità impreviste e un filo che porta a Cesena la fresca pubblicazione per Feltrinelli del diario del giovane Andrew Vittorio Donadio. Si intitolata “Sotto la città - Romanzo di una fuga” e racconta l’incubo di vivere in un bunker all’età di 12 anni, in una delle tante fasi dell’interminabile guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Il modo in cui è nato quel libro è «la dimostrazione del fatto che la vita in sé è una scatola vuota che ogni volta tocca a noi riempire con le sue opportunità, se le sappiamo intuire o solo sperare». Queste le parole del cesenate Piero Pieri, che ha finito per mettere in moto tutto, quando il 16 luglio 2023 raccontò in un articolo pubblicato sul “Corriere Romagna” del diario che l’allora dodicenne Andrew aveva cominciato a scrivere dopo l’invasione russa del 2022, arrivata alle porte di Kyev. Il docente universitario a riposo di Cesena, oggi 79enne, era arrivato là con la sua moto, dopo essere già stato a Odessa. «L’idea di quel viaggio in un paese in guerra nasceva dalla mia collaudata passione per i viaggi in solitaria - racconta - Moto e tenda per tanti anni, dal Portogallo a Cipro Nord, dalla Turchia ai Balcani. Ogni anno una nuova meta finché, pensando di avere esaurite tutte le mete, mi venne in mente di andare a Odessa, mitica città della mia cultura politica e culturale. Però c’è la guerra, mi dissi. E se non mi fanno entrare? Potrei improvvisarmi giornalista, mi dissi. Cominciai la ricerca di un quotidiano che appoggiasse la mia idea, ricevendo subito alcuni fermi dinieghi. Ma che vuole da noi questo anziano professore universitario del Dams?, si saranno detti. La mia idea invece piacque a un cronista del “Corriere di Cesena”, appena tornato da un suo viaggio umanitario a Leopoli. Così ci accordammo per un viaggio dove avrei dovuto registrare, con mirati reportage, gli aspetti socio-antropologici più interessanti per raccontare la vita della gente in un Paese in guerra».