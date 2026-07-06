Cesena, guerra dei testamenti, il documento è un falso: un “erede” perde tutto

Si è chiuso nelle aule del Tribunale di Forlì un intricato giallo legato a una successione, segnato da una battaglia legale a colpi di perizie grafologiche e accuse reciproche. La vicenda, che ha visto contrapposti un uomo residente a Bologna e due beneficiari cesenati, ruotava attorno alla validità di due testamenti olografi lasciati da un uomo, affetto da gravi patologie, deceduto a fine 2018. Il cuore della disputa riguardava due schede testamentarie redatte a soli tre mesi di distanza l’una dall’altra. Il primo documento, del 10 settembre 2018, indicava come erede universale l’uomo bolognese. Il secondo, del 30 dicembre 2018, revocava il precedente in favore di due residenti a Cesena. L’impugnazione del secondo testamento da parte dell’attore, con accuse di falsità, aveva innescato una reazione a catena, con i convenuti che, a loro volta, avevano contestato l’autenticità del primo atto, richiedendo la restituzione di un immobile a Bologna.