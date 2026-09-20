Cesena, guai al controsoffitto alla Biblioteca Malatestiana: la chiusura della Sala Lignea sarà lunga

La chiusura in via precauzionale della storica Sala Lignea nell’ala antica della Malatestiana, a seguito della caduta di calcinacci, durerà probabilmente molto a lungo. In tutta la porzione più nobile della biblioteca, che l’Unesco ha inserito nel 2005 nel Registro della Memoria del Mondo, è in programma infatti un’importante sistemazione delle coperture. Un intervento di risanamento e messa in sicurezza del costo di 800 mila euro, finanziati grazie ai fondi raccolti col concertone post-alluvione “Italia loves Romagna”, che si tenne a Campovolo nel giugno 2023. A questo punto, sembra scontato che sarà quello il contesto in cui si metterà mano al problema che pochi giorni fa ha spinto a vietare l’accesso alla sala di pregio tra il corridoio lapidario e la celebre Aula del Nuti, che ha una capienza di circa 40 posti a sedere e viene usata spesso per conferenze e presentazioni di libri. Ma i lavori per il progetto di più ampio respiro avranno inizio solo nella tarda primavera del 2027 e non saranno brevi: andranno avanti, più o meno, per un anno. Va detto che non è però escluso che si possa organizzare il cantiere in modo tale da non dovere attendere il suo intero completamento per potere riaprire al pubblico la Lignea.