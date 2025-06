Cesena, Gruppo CRE, fatturato in crescita del 20,23%

CESENA. L’Assemblea dei Soci del Gruppo CRE ha approvato all’unanimità il bilancio consolidato 2024, segnando un nuovo record nella storia del Consorzio: l’utile netto supera i 4 milioni di euro (+33% rispetto al 2023), i volumi elettrici venduti crescono del +24% e il patrimonio netto consolidato tocca quota 13,2 milioni di euro (+65%).

«La strategia di rafforzamento commerciale», spiega una nota del gruppo, «unita ad una gestione prudente e dinamica dei rischi di mercato, ha consentito di riportare i volumi ai livelli pre-crisi energetica, con un modello consortile apprezzato per trasparenza e vicinanza ai soci. Il fatturato si attesta a 417,6 milioni di euro, in crescita del +20,23 % rispetto all’anno precedente. Volumi prossimi a 1mln di MWh di energia elettrica, dispacciati e oltre 61mln di mc di gas naturale venduti. Anche nel 2024 è stato riconosciuto ai Soci un conguaglio positivo, confermando il valore aggiunto della scelta mutualistica in un mercato ancora volatile. Decisivo è stato l’impulso dato all’apertura al mercato domestico attraverso la controllata E.CO Energia Corrente, anche grazie alla sponsorizzazione del Cesena Calcio in serie B. L’investimento ha potenziato la visibilità del brand e rafforzato la campagna commerciale verso i clienti privati, con risultati apprezzati e positivi».

Sul piano organizzativo, il gruppo ha avviato la nuova sede operativa di Milano, per rafforzare la propria presenza nazionale e attrarre nuove competenze. Grande attenzione è stata dedicata alla sostenibilità: a dicembre 2024 è stato presentato il primo Bilancio di Sostenibilità, e durante l’anno è stato avviato il progetto “Bosco di Paulownia”, che ha visto la piantumazione di 1.000 alberi in Romagna, in un’area colpita dall’alluvione del 2023.

«Questo bilancio testimonia una solidità non solo economica, ma anche valoriale, con una visione orientata alla Sostenibilità Ambientale e Sociale – ha dichiarato il Presidente Giancarlo Ferlini – I Soci hanno confermato la fiducia nel modello consortile, capace di garantire competitività e visione, anche nei momenti più critici».

L’amministratore delegato Vincenzo Maria de Rosa sottolinea: «Cresce la nostra credibilità nel mercato e la capacità di rispondere alle sfide della transizione energetica. Il risultato 2024 è il frutto di un lavoro corale, portato avanti da una squadra coesa che guarda avanti con coraggio e concretezza. Ma è soprattutto il coronamento di una gestione accorta, che ha saputo costruire negli anni, passo dopo passo, una cultura d’impresa fondata sulla trasparenza, sulla resilienza e sull’innovazione. È un traguardo che affonda le radici in un percorso iniziato dieci anni fa, quando abbiamo scelto insieme agli azionisti di dare un cambio di rotta al gruppo, investendo nella professionalità delle persone: oggi raccogliamo i frutti di quella visione di lungo termine»

Durante l’Assemblea si è parlato anche dei cambiamenti che stanno avvenendo nei mercati internazionali dell’energia, in particolare per quanto riguarda le materie prime come gas ed elettricità. È stato evidenziato dal CdA come l’instabilità internazionale e il modo in cui si formano i prezzi dell’energia continuino a rendere difficile prevedere l’andamento dei costi per i consumatori. Nonostante l’aumento delle fonti rinnovabili, infatti, i prezzi restano influenzati in gran parte dal gas. Il Gruppo ha ribadito il proprio impegno a fornire energia in modo chiaro e corretto, cercando di proteggere soci e clienti dagli effetti di queste forti oscillazioni.