Cesena, “Green Food Week”: legumi e verdure di stagione nelle mense scolastiche giovedì 10 aprile

La Green Food Week torna tra i banchi di scuola a Cesena “confermando - scrive l’amministrazione in una nota - l’alta attenzione dell’Amministrazione comunale sul fronte dell’alimentazione sana e di qualità e della lotta agli sprechi”.

L’iniziativa, che sarà celebrata giovedì 10 aprile, intende valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale all’interno delle mense scolastiche comunali, già coinvolte dal progetto didattico ‘Ripensa la mensa’, che consente di valutare le abitudini alimentari della bambine e dei bambini, con l’obiettivo di migliorare l’accettabilità dei pasti con conseguente riduzione dello spreco alimentare”.

La Green Food Week è un’occasione per servire in mensa piatti vegetali, privilegiando ingredienti biologici e locali. Per ridurre le emissioni di gas serra, il consumo di acqua e di suolo, accogliamo le richieste della comunità scientifica internazionale, che raccomanda di rendere i legumi protagonisti del pasto. L’obiettivo dell’iniziativa è dimostrare che esistono secondi piatti deliziosi a base di ceci, fagioli o lenticchie, alimenti cardine della dieta mediterranea che dovrebbero comparire almeno quattro volte a settimana anche sulla tavola dei bambini, come raccomanda la Società Italiana di Pediatria.

“Nel corso della giornata di giovedì - commenta l’assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi - in tutte le scuole di ogni ordine e grado della città verranno serviti piatti a base di legumi e verdure di stagione. Non è per noi uno spot ma una conferma della particolare attenzione riservata al tema dell’alimentazione degli studenti cesenati che possono contare su cuochi professionisti impiegati nelle mense scolastiche. Fin dagli anni ’80 Cesena ha investito sulla qualità del pasto scolastico con l’introduzione di un’alimentazione bio-mediterranea. Le tabelle dietetiche e i menù, redatti dalle esperte di ristorazione comunali, sono validati dai competenti servizi dell’Ausl di Cesena. Si tiene conto del fabbisogno nutrizionale per gruppi di età, della qualità delle materie prime, di appetibilità delle preparazioni e rispetto delle tradizioni gastronomiche locali. Viene privilegiata la scelta di prodotti freschi, naturali, tipici e l’80% degli alimenti utilizzati proviene dall’agricoltura biologica”.