Cesena, “grazie a tutti”: l’applauso dei fedeli in chiesa per il ritorno di don Daniele

Quando aveva salutato i suoi parrocchiani aveva detto che sarebbe stato via per circa un mese. Era atteso il ritorno entro la fine del mese di luglio e così è stato.

Don Daniele Bosi, parroco di Villachiaviche e di Gattolino, ha fatto rientro nei giorni scorsi nelle sue parrocchie e nel fine settimana ha celebrato Messa in una chiesa gremita di gente.

La vicenda è nota: si è ritirato all’improvviso in una struttura ecclesiastica in un’altra regione, specializzata in recupero psico-fisico. Il problema è che al momento dell’allontanamento di don Bosi si sono scatenate tante voci. Che lo volevano “allontanato d’imperio dal vescovo” (cosa smentita dalla Diocesi stessa), oppure per mai qualificate “questioni sentimentali e di buona opportunità“.

Pettegolezzi persistenti al punto che addirittura il programma Rai “Estate in diretta” ha passato una giornata a Villachiaviche per intervistare i residenti sulla vicenda. Un servizio di alcuni minuti durante il quale il 100% delle persone che hanno accettato di essere riprese ha incensato la figura di Don Bosi, per quanto di buono ha sempre fatto negli anni. Tacciando le dicerie di “cattiverie gratuite e infondate” e augurandosi presto il suo ritorno, che ora è avvenuto. Al suo rientro lo stesso don Daniele ha ringraziato di persona i parrocchiani che lo hanno difeso davanti alle telecamere.

E alla Messa di sabato sera don Bosi dal pulpito ha chiesto scusa a tutti, ringraziato i parrocchiani e il vescovo per l’affetto e l’aiuto che gli hanno dato. Ha detto che la vita frenetica e i troppi impegni lo avevano fatto perdere nel suo cammino, che il suo carattere espansivo è stato frainteso e gonfiato soprattutto da alcuni mass media. Ha anche annunciato che rimarrà nella comunità, ma collaborerà di più con le persone per scaricare un po’ gli impegni. Il suo percorso psicologico non è comunque finito ancora. E ha chiesto a Dio l’aiuto per farcela. Intanto ha ricevuto gli applausi nella chiesa piena di gente.