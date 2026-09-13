Cesena, gran finale per la Giostra: il cavaliere Morelli fa il bis e regala il Palio al quartiere Ravennate

Tre anni dopo la vittoria che aveva ottenuto sullo stesso campo allestito in piazza del Popolo, difendendo in quel caso i colori del quartiere Cervese nord, il cavaliere Alessandro Morelli ha fatto il bis. E ha così regalato il palio di Cesena al quartiere Ravennate, che questa volta era stato abbinato a lui, sempre tramite sorteggio. Nelle cinque lizze della finale , che si sono concluse pochi minuti prima delle 19 di stasera, il 58enne ha battuto in modo abbastanza netto il più giovane Massimo Bernardinello, che rappresentava il quartiere Al Mare.

È finita così così la Giostra all’incontro di Cesena, di cui la sfida finale, lancia in resta, è stato solo l’evento clou, al termine di tante iniziative che hanno vivacizzato la città per l’intera settimana. Con alcune novità, a partire dal villaggio medievale allestito alla rocca e la fase eliminatoria che si è è tenuta allo sferisterio lì accanto. La kermesse ha ancora margini di crescita, a cominciare dagli spettatori che hanno seguito in piazza il cozzo tra i cavalieri in armatura: erano diverse centinaia e si è sentito il loro entusiasmo, ma la partecipazione può essere più massiccia.

Impeccabile l’organizzazione, affidata all’Associazione Giostra di Cesena, guidata da Daniele Molinari, che può contare sul sostegno del Comune, il cui assessore alla Cultura, Camillo Acerbi, ha avuto parole di grande apprezzamento.

Alle spalle dei due finalisti, si sono aggiudicati il terzo posto a pari merito Nicola Corrarello e Nicola Guida, portacolori rispettivamente dei quartieri Cervese sud e Dismano.