Cesena. Gran finale per la festa di San Giovanni

Mercoledì 24 giugno è il giorno clou della Festa di San Giovanni Battista, patrono di Cesena fin dal Medioevo. Fin dal mattino, la tradizionale Fiera animerà l’area tra viale Mazzoni, via Battistini, via Rosselli e via IX Febbraio con i banchi degli ambulanti e i simboli della tradizione: lavanda, aglio e fischietti. Alle 9.30, in contrada Chiaramonti, spazio a un’iniziativa decisamente originale: un concerto per fischietti rossi di zucchero che eseguiranno il celebre “4’33’’” di John Cage — il pezzo in cui non viene suonata nemmeno una nota. Partecipazione aperta a tutti, fischietto alla mano.

Alle ore 10, nella Cattedrale di San Giovanni Battista, il Vescovo mons. Antonio Giuseppe Caiazzo presiederà la solenne Messa Pontificale, con l’esposizione di uno dei grandi libri liturgici della Biblioteca Malatestiana.

Nel pomeriggio e in serata il centro storico si anima con una ricca varietà di eventi: scacchi giganti al Mercato Coperto, danze latino-americane in piazza Almerici con Habana Club Latino, danze orientali in viale Mazzoni con “Le figlie del vento”, teatro in miniatura con “Moon Box. Voglio la Luna”, dj set e Marching Band in vari punti del centro. Ai giardini di Serravalle gran finale alle 21 con il concerto di The Moises, che spazierà da Tracy Chapman a Bruno Mars.