Cesena, gran finale per “Benessere Giovane”

A pochi giorni dal suono dell’ultima campanella le feste finali di “Benessere Giovane” hanno concluso l’edizione 2025 del progetto di educazione motoria che l’associazione Benessere in Movimento porta nelle scuole elementari di Cesena grazie al prezioso sostegno di Amadori e Conad e alla partnership con Atletica Endas Cesena.

La manifestazione, che anche quest’anno ha coinvolto oltre 1000 giovani studenti delle classi prime e seconde dei circoli didattici Carducci, Oltresavio, Vigne e Fiorita, consolidando quindici anni di impegno nella promozione dello sport e del benessere tra i più piccoli, avrebbe dovuto concludersi con il tradizionale appuntamento presso il campo di atletica di Cesena nei primi giorni di maggio.

Tuttavia, a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione dell’impianto, l’attesa festa finale generale che avrebbe dovuto riunire tutti i partecipanti è stata riorganizzata in tre eventi distinti. Diverso lo scenario ma identico l’entusiasmo dei bambini che hanno potuto mettere a frutto le abilità apprese in corsa veloce e a ostacoli, nel salto in alto e in lungo, e nel lancio del vortex e della pallina all’interno delle palestre delle scuole di Vigne, Ronta e Pievesestina.

“Nonostante l’indisponibilità della pista siamo comunque riusciti a terminare il progetto nel migliore dei modi - ha dichiarato Davide Cicognani, direttore tecnico della manifestazione - i ragazzi si sono divertiti moltissimo e questa è certamente la più grande gratificazione per noi e per gli insegnanti che hanno collaborato con i nostri istruttori.

“Benessere Giovane” ripartirà a gennaio 2026, mantenendo l’atletica leggera come base del percorso formativo e continuando a focalizzarsi sull’attività fisica come parte integrante della crescita dei bambini. L’anno prossimo l’impianto dell’atletica sarà certamente completato e tornerà ad essere la sede perfetta per la festa finale del progetto”