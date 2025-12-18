Cesena, gli studenti della Anna Frank a palazzo Mazzini Marinelli: organizzati i servizi navetta

Al rientro dalla pausa natalizia, gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Anna Frank’ riprenderanno le lezioni a palazzo Mazzini Marinelli, nel centro storico. Si tratta di un trasferimento temporaneo (da gennaio a giugno 2026), a più riprese condiviso dall’Amministrazione comunale con le famiglie, reso necessario al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nell’area dove sorge l’attuale plesso scolastico e dove è in corso di realizzazione la nuova scuola.
“In vista del trasferimento degli studenti, degli insegnanti e degli operatori scolastici a palazzo Mazzini Marinelli – commentano gli assessori ai Lavori Pubblici Christian Castorri e alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi – stiamo definendo ogni singolo dettaglio con lo scopo di accompagnare le famiglie in questa fase delicata e, al contempo, importante. Il trasloco, temporaneo, infatti, è richiesto dalla prossima fase di cantiere che vedrà la demolizione dell’attuale plesso scolastico e la conclusione dei lavori nel nuovo edificio che sarà presto ripopolato da studenti e insegnanti. A questo proposito, in piena sinergia con la dirigenza scolastica e con i rappresentanti del consiglio d’Istituto, abbiamo definito i servizi di trasporto scolastico e di mensa, entrambi fondamentali per l’intera giornata dei ragazzi. Si tratta di un modello già sperimentato con successo con gli studenti di Viale della Resistenza e che replicheremo anche nei prossimi mesi tenendo bene a mente le esigenze degli stessi residenti del centro storico”.