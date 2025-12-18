Cesena, gli studenti della Anna Frank a palazzo Mazzini Marinelli: organizzati i servizi navetta

“In vista del trasferimento degli studenti, degli insegnanti e degli operatori scolastici a palazzo Mazzini Marinelli – commentano gli assessori ai Lavori Pubblici Christian Castorri e alla Scuola e ai Servizi educativi per l’infanzia Maria Elena Baredi – stiamo definendo ogni singolo dettaglio con lo scopo di accompagnare le famiglie in questa fase delicata e, al contempo, importante. Il trasloco, temporaneo, infatti, è richiesto dalla prossima fase di cantiere che vedrà la demolizione dell’attuale plesso scolastico e la conclusione dei lavori nel nuovo edificio che sarà presto ripopolato da studenti e insegnanti. A questo proposito, in piena sinergia con la dirigenza scolastica e con i rappresentanti del consiglio d’Istituto, abbiamo definito i servizi di trasporto scolastico e di mensa, entrambi fondamentali per l’intera giornata dei ragazzi. Si tratta di un modello già sperimentato con successo con gli studenti di Viale della Resistenza e che replicheremo anche nei prossimi mesi tenendo bene a mente le esigenze degli stessi residenti del centro storico”.

Al rientro dalla pausa natalizia, gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Anna Frank ’ riprenderanno le lezioni a palazzo Mazzini Marinelli , nel centro storico. Si tratta di un trasferimento temporaneo (da gennaio a giugno 2026), a più riprese condiviso dall’Amministrazione comunale con le famiglie, reso necessario al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nell’area dove sorge l’attuale plesso scolastico e dove è in corso di realizzazione la nuova scuola.

A questo proposito, per favorire gli spostamenti degli studenti, l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione delle famiglie un servizio di navetta dedicato che sarà garantito da tre navette di Start Romagna con partenza dal centro commerciale ‘Montefiore’ e arrivo in viale Gaspare Finali. Il servizio di navetta Linea 1 prevede per l’andata la partenza dalla nuova fermata ‘Montefiore Carabinieri’ istituita davanti al parco ‘Alexander Langer’ tra il Comando dei Carabinieri e la rotonda Sigfrido Sozzi, alle ore 07:55, e l’arrivo alla fermata ‘Finali’ in via Gaspare Finali, all’altezza di Kazuma. Per il ritorno la partenza sarà dalla fermata ‘Piazza Angeloni’ istituita in piazzale Franchini Angeloni alle ore 13:02 con arrivo alla nuova fermata ‘Montefiore Carabinieri’.

Gli alunni che già utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale delle linee 11-12-33 continueranno a utilizzare il servizio con le stesse modalità con partenza e arrivo alle proprie fermate senza necessità di cambio mezzo al ‘Montefiore’. Le linee 11-12-33 saranno infatti prolungate fino alla fermata ‘Finali’ in via Gaspare Finali per l’andata, mentre all’uscita le linee 12 e 33 partiranno alle ore 13:02 dalla fermata ‘Franchini Angeloni’ in viale Angeloni e la linea 11 partirà dalla fermata ‘Barriera’.

Il servizio di trasporto per i rientri pomeridiani sarà effettuato tramite le linee 12 e 33 con partenza dalla fermata “Franchini-Angeloni” in viale Angeloni alle ore 16:09 e 16:10 e aggiunta della fermata “Montefiore Carabinieri” lungo il percorso. Lungo il percorso a piedi dalla fermata a Palazzo Mazzini Marinelli, e viceversa, saranno presenti volontari che indirizzeranno e sorveglieranno gli studenti oltre ad ausiliari del traffico che faciliteranno l’attraversamento in sicurezza di via Gaspare Finali. Maggiori informazioni sugli orari e sulle modifiche alle linee di trasporto saranno pubblicate nella sezione Infobus del sito di Start Romagna.

Domani, venerdì 19 dicembre, sarà l’ultimo giorno di mensa per gli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Anna Frank’. Già dal primo giorno di rientro dopo l’interruzione delle lezioni il servizio mensa sarà regolarmente attivo nelle giornate di mercoledì e venerdì nei locali di palazzo Mazzini Marinelli che nel corso delle vacanze natalizie saranno dotati di tutti gli arredi necessari al servizio stesso.