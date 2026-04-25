Cesena, gli studenti da Patti ospiti del Liceo classico “Monti”

Nel corso di questa settimana il Liceo classico ‘Monti’ di Cesena ha accolto alcune classi di studenti provenienti da Patti, in provincia di Messina, dando vita a un progetto di scambio culturale tra Sicilia ed Emilia-Romagna che ha permesso alle ragazze e ai ragazzi di conoscersi, condividere esperienze e scoprire realtà territoriali diverse, ma unite dalla stessa passione per lo studio e la crescita personale.

Durante il soggiorno, gli studenti siciliani sono stati accompagnati alla scoperta della città di Cesena: dai luoghi storico-monumentali che raccontano il passato legato alla Signoria dei Malatesta, fino agli ambienti scolastici e alle attività che caratterizzano il piano didattico del liceo. Un’immersione completa nella vita quotidiana dei loro coetanei cesenati.

Il progetto nasce dall’iniziativa delle docenti Piraccini e Ranieri, in collaborazione con i professori del liceo di Patti. L’obiettivo è costruire un ponte tra due territori geograficamente distanti, promuovendo non solo l’incontro tra studenti e scuole, ma anche tra famiglie e comunità locali. Le famiglie cesenati hanno infatti accolto gli studenti ospiti, che hanno concluso ieri la loro permanenza a Cesena. Il prossimo 31 maggio saranno invece gli studenti cesenati a partire per la Sicilia, dando continuità a questo scambio reciproco.

Ieri mattina la tappa in Comune. “A tutti voi – commentano il sindaco Enzo Lattuca e l’assessora alla Scuola Maria Elena Baredi – va un caloroso augurio: benvenuto agli studenti siciliani che hanno arricchito questa settimana con la loro presenza e buon viaggio agli studenti di Cesena che si preparano a vivere la stessa esperienza. Lo scambio culturale rappresenta infatti un’opportunità fondamentale per comprendere meglio chi siamo, a ogni età. Vivere insieme agli altri, conoscerli, superare diffidenze e paure, imparare dalle differenze: tutto questo costituisce una base essenziale per il futuro. Il futuro del nostro Paese passa attraverso l’integrazione, sia all’interno dei suoi confini sia nel più ampio contesto europeo. Confrontarsi con l’altro può essere impegnativo, ma è sempre fonte di crescita e arricchimento”.