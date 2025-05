Cesena, gli storici ambulanti lasciano il banco di dolciumi dopo oltre 30 anni

Dopo oltre trent’anni di presenza tra piazza del Popolo e via IX Febbraio, Marco Magnani e Rita D’Altri, storici commercianti ambulanti, salutano il loro banco di dolciumi per godersi il meritato riposo della pensione. Il loro lavoro quotidiano ha incarnato uno stile di vita fatto di dedizione, relazioni autentiche e profondo radicamento nella comunità cesenate.

Per celebrare questo importante traguardo, l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari e il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, hanno voluto ringraziare con affetto, gratitudine e stima Marco e Rita, due figure che hanno segnato la storia recente del commercio ambulante cittadino.

“Il contributo di Marco Magnani e Rita D’Altri – commentano l’assessore Plumari e il presidente Rossini – ha superato i confini del semplice rapporto tra venditore e cliente: il loro banco, tra le attività più storiche del mercato cesenate, è stato nel tempo molto più di un semplice punto vendita: è diventato un luogo di incontro, di sorrisi, di piccoli gesti quotidiani che hanno contribuito ad accrescere il senso di comunità che si forma ogni mercoledì e ogni sabato in città. Grazie all’impegno di ogni operatore, il mercato si è trasformato negli anni in uno spazio di comunità: non solo dedicato alla compravendita, ma animato da relazioni tra le persone. In questo contesto, Marco e Rita si sono distinti come interpreti eccellenti di questi valori, rappresentando un esempio autentico per colleghi e per le nuove generazioni di commercianti”.