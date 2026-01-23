Cesena, gli splendidi 100 anni di Nello Casadei, una vita dedicata alla terra

Un secolo di vita, di lavoro con le mani nella terra e di cura delle relazioni con la famiglia e Cesena. Nello Casadei ha raggiunto il traguardo dei 100 anni e, per celebrare questo straordinario compleanno, ha chiamato accanto a sé anche il sindaco Enzo Lattuca. “La aspettavo da mesi”, ha detto accogliendolo nella sua casa di Ponte Pietra che nel pomeriggio di mercoledì 21 gennaio si è riempita di affetti: erano presenti il figlio Piero, le sorelle Alba e Iole, i nipoti e altri familiari.

“Incontrare i concittadini più anziani – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è sempre un momento carico di emozione che, in qualche modo, si apre all’intera città. Attraverso i loro racconti riaffiorano ricordi di vita che spesso accomunano molti cittadini anche grazie a luoghi, come in questo caso Villa Silvia Carducci, che hanno segnato, e continuano a segnare, la storia e il profilo di Cesena. A Nello Casadei rivolgo i migliori auguri di buon compleanno a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la città. Lui, come tutti gli altri concittadini che hanno superato il secolo di vita, rappresenta un patrimonio prezioso di memoria, esperienza e valori che arricchisce la nostra comunità”.

Nato a Lizzano di Cesena il 21 gennaio 1926, Nello Casadei proviene da una famiglia contadina che per tre generazioni ha vissuto e lavorato nell’azienda agricola Pasolini-Zanelli di Villa Silvia Carducci. Contadino per tutta la vita, è stato profondamente legato alla terra, un gran lavoratore, rigoroso, fedele al proprio impegno quotidiano e per questo molto rispettato anche in ambito professionale. Un rapporto con il lavoro e con la campagna che non si è mai esaurito, nemmeno con il trascorrere degli anni, tanto che una volta arrivato a Ponte Pietra ha continuato a prendersi cura dei frutteti di famiglia.

Pur non avendo preso parte direttamente al secondo conflitto mondiale, Nello conserva ricordi vividi: racconta infatti della fuga nei rifugi costruiti a mano a Paderno e Collinello, dei bombardamenti che hanno segnato profondamente la sua giovinezza, senza trascurare il ruolo delle donne di famiglia che in quei momenti difficili portavano i viveri alle famiglie che si nascondevano nei rifugi.

Nel 1957 sposa Pia Sacchetti, con la quale avrà un figlio, Piero. Ricorda, con non poca ironia, il suo “grande spirito da viaggiatore”: il viaggio di nozze a Bologna, seguito da un’esperienza a Milano, tappe che per l’epoca rappresentavano avventure uniche. Dopo la pensione si è trasferito a Ponte Pietra. Nello oggi è un attento casalingo, capace di prendersi cura della casa e dei suoi affetti con la stessa dedizione riservata al lavoro nei campi.

Sono 21 i cittadini che hanno raggiunto i 100 anni di età, di cui ben 16 donne, mentre sono 18 coloro che hanno superato questo traguardo (15 donne e 3 uomini). La cittadina più anziana è una cesenate di 106 anni, nata il 23 settembre 1919.