Cesena, gli open day del Cai sabato 12 e domenica 13 ottobre

Si riaccendono i riflettori sull’attivissima sezione cesenate del Cai. Montagna, consapevolezza e condivisione di bellezza. La sezione del Club alpino di Cesena (Cai) apre le porte e invita a una due giorni di informazioni, dimostrazioni e accoglienza.

L’appuntamento è per i pomeriggi di sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 14 alle 18 negli spazi della sede Cai di Cesena presso il centro sociale “I Maceri”, in via Cesenatico 5736 a Macerone di Cesena.

Nell’occasione sarà possibile visitare la sede dove sarà messa a disposizione la biblioteca per la consultazione di libri e riviste; nella sala proiezioni verranno proiettati video relativi alle varie attività, al mondo Cai e alla montagna in generale. Saranno presenti diversi soci Cai che daranno informazioni sulla variegata attività della sezione cesenate, che a oggi conta più di mille iscritti.

Per adulti e bambini, in entrambi i pomeriggi vi sarà la possibilità di provare gratuitamente l’arrampicata sportiva su una parete attrezzata, con il supporto e l’assistenza di istruttori Cai.

Sabato 12 ottobre sarà offerto a tutti gli intervenuti una merenda-rinfresco a cura della Sezione.