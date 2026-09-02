Cesena, gli asili nido sono pronti ad accogliere 544 bambini per la prima volta

Adunata dell’assessora Maria Elena Baredi con quasi 200 insegnanti e altre figure del personale scolastico, ieri mattina, nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, in vista dell’avvio delle attività educative e didattiche nelle strutture per l’infanzia del Comune. All’incontro hanno preso parte anche la dirigente del settore scuola Monica Esposito, il direttore di Asp Cesena Valle Savio Alessandro Strada e il presidente Andrea Pulini. «Annualmente - commenta Baredi - pochi giorni prima della piena ripartenza delle attività didattiche, ho il piacere di incontrare educatori, insegnanti e operatori che, con il loro lavoro quotidiano, consentono ai nostri servizi di ripartire a pieno ritmo e senza intoppi e rappresentano, al tempo stesso, un punto di riferimento fondamentale per le tante famiglie che a loro affidano i propri bambini. Si tratta di un momento di confronto importante per fare il punto sull’organizzazione dei servizi comunali rivolti all’infanzia che, anche nel nuovo anno scolastico, coinvolgeranno centinaia di bambine e bambini e un numero significativo di insegnanti, educatori e personale ausiliario».

Nidi

Per quanto riguarda i nidi d’infanzia comunali, saranno attivi 14 plessi, compreso il nido “Piccole Stelle”, per un totale di 30 sezioni. I bambini iscritti sono complessivamente 554, di cui 270 nuovi iscritti e 284 riconfermati. A questi si aggiunge la sezione del nido di Bora, con 20 bimbi: dieci residenti a Cesena e altrettanti a Mercato Saraceno. Tre i piccoli con disabilità che lo frequenteranno. Sul fronte del personale dei nidi, sono previsti 57 insegnanti di ruolo, 7 incarichi comunali, oltre a completamenti, e una significativa presenza del personale gestito dall’Asp con insegnanti di ruolo e incaricati, compresi quelli impegnati sul sostegno. Il sistema è inoltre supportato dal personale ausiliario comunale e Asp Accanto alla rete comunale, il sistema cittadino può contare anche su 7 nidi privati convenzionati, per un totale di 185 posti in convenzione. In queste strutture entreranno 107 nuovi iscritti e 78 bambini riconfermati.

Scuole dell’infanzia

Le scuole dell’infanzia comunali sono articolate in 9 plessi, tra cui le scuole di Case Finali, Ida Sangiorgi e Vigne Centro, la cui gestione è affidata all’Asp. Gli iscritti complessivi sono 603, con 167 nuovi e 436 riconfermati. Particolarmente significativo è il dato relativo all’inclusione: sono infatti 117 i bambini con handicap che frequenteranno queste strutture. Anche nelle scuole dell’infanzia il servizio è garantito da una struttura organizzativa articolata, composta da insegnanti di ruolo e incaricati, personale comunale e Asp e personale ausiliario, con specifiche risorse dedicate anche al sostegno e all’inclusione dei bambini con maggiori necessità.

Grosso impegno economico