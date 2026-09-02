Cesena, gli asili nido sono pronti ad accogliere 544 bambini per la prima volta

Adunata dell’assessora Maria Elena Baredi con quasi 200 insegnanti e altre figure del personale scolastico, ieri mattina, nella Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto, in vista dell’avvio delle attività educative e didattiche nelle strutture per l’infanzia del Comune. All’incontro hanno preso parte anche la dirigente del settore scuola Monica Esposito, il direttore di Asp Cesena Valle Savio Alessandro Strada e il presidente Andrea Pulini.
«Annualmente - commenta Baredi - pochi giorni prima della piena ripartenza delle attività didattiche, ho il piacere di incontrare educatori, insegnanti e operatori che, con il loro lavoro quotidiano, consentono ai nostri servizi di ripartire a pieno ritmo e senza intoppi e rappresentano, al tempo stesso, un punto di riferimento fondamentale per le tante famiglie che a loro affidano i propri bambini. Si tratta di un momento di confronto importante per fare il punto sull’organizzazione dei servizi comunali rivolti all’infanzia che, anche nel nuovo anno scolastico, coinvolgeranno centinaia di bambine e bambini e un numero significativo di insegnanti, educatori e personale ausiliario».