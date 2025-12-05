Cesena, Giulia Mandalà ricevuta in Comune dopo il terzo posto ai Mondiali di pattinaggio sincronizzato

Giulia Mandalà, 19enne atleta dell’ASD Victoria Skating 2, ha raggiunto un traguardo straordinario. Con il gruppo Precision Skate Bologna, ha conquistato la medaglia di bronzo al suo primo Campionato del mondo, svoltosi in Cina lo scorso 30 ottobre. Un risultato prestigioso che si aggiunge ai tre anni consecutivi di ottime qualificazioni ai Campionati Italiani di federazione nella specialità solo dance, confermando una crescita costante e la determinazione che la contraddistingue fin dall’inizio del suo percorso sportivo.

Lo scorso giugno, mese in cui ha vinto anche la World Cup, Giulia è stata ricevuta dal sindaco Enzo Lattuca, che ha voluto congratularsi personalmente per il terzo posto ai campionati italiani di pattinaggio sincronizzato. Un traguardo che le ha poi permesso di qualificarsi ai Campionati del Mondo in Cina.

Anche in questa occasione, il sindaco le ha rinnovato le sue congratulazioni per i risultati conseguiti a livello nazionale e internazionale. La sua partecipazione a competizioni di tale prestigio rappresenta non solo un motivo di soddisfazione per l’ASD Victoria Skating 2, ma anche un’importante opportunità di crescita e confronto con i migliori atleti del mondo, oltre che un motivo d’orgoglio per l’intera città di Cesena.

Ad accompagnare la giovane atleta cesenate ai Mondiali era presente Francesca Capezzuto, vicepresidente dell’ASD Victoria Skating 2. Nata a Rimini il 24 agosto 2006, Giulia Mandalà pratica pattinaggio da undici anni. A giugno ha partecipato con il suo gruppo di pattinaggio sincronizzato alla World Cup di Reggio Emilia, mentre in autunno ha coronato la stagione con la conquista del bronzo iridato.