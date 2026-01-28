Cesena, Giubilei accusa Vannacci: “Ci ha copiato il simbolo”

Il cesenate Francesco Giubilei, leader di Nazione Futura, accusa Roberto Vannacci: “Ci ha copiato il simbolo”. Giubilei, che ha diffuso una nota per prendere le distanze dal marchio “Futuro Nazionale” presentato dal generale

Nel comunicato si legge che “l’Associazione Nazione Futura e l’omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato” e si esprime “sorpresa” per una scelta grafica e nominale giudicata “anche a prima vista simile”.

Fondata nel 2017, Nazione Futura sottolinea di avere oggi “più di ottanta circoli su tutto il territorio nazionale”, centinaia di iscritti – tra cui consiglieri comunali e regionali – una rivista trimestrale e un quotidiano online registrati, oltre a un’attività continuativa di eventi e a relazioni con reti internazionali di think tank conservatori. Nel testo l’organizzazione si definisce “il più autorevole think tank conservatore italiano riconosciuto a livello internazionale” e ribadisce la propria collocazione all’interno “dell’area politico-culturale del centrodestra”, ritenendo “qualsiasi iniziativa che nasce al di fuori dell’attuale coalizione di governo un favore alla sinistra”.