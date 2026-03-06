Cesena, giro di vite sulla sicurezza: nuovi controlli in zona stazione

In nome della sicurezza, controlli interforze a Cesena: al setaccio la zona della stazione e diversi locali del centro. Nella giornata di mercoledì 4 marzo la Polizia di Stato ha realizzato intensi controlli nel territorio cesenate con il coinvolgimento dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Le operazioni, che hanno visto anche l’utilizzo dell’unità cinofila della Polizia Locale, hanno riguardato la zona della stazione ferroviaria, del corso Cavour e di corso Roma.

Nel corso dell’attività sono state identificate circa cinquanta persone, di cui diciotto risultate positive nei controlli in banche dati. Un soggetto di origine italiane, invece, è stato denunciato perchè trovato in possesso di 0,25 grammi di hashish e la sostanza è stata sottoposta a sequestro.

Diversi gli esercizi commerciali controllati dalle forze dell’ordine per ciò che riguarda il rispetto delle normative di settore. I controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, sono il frutto di un ‘intensa attività diì cooperazione e coordinamento tra le diverse forze di polizia che mira ad un monitoraggio costante del territorio e delle dinamiche che lo interessano.