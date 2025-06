Cesena, gira in centro in bici e risulta positivo sia all’alcoltest che alla cocaina: scatta la denuncia

I Carabinieri di Cesena hanno effettuato una serie di controlli in centro, con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di due persone. Denunciato un ciclista per “guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento tossicologico” poiché, controllato alla guida della propria bici, è stato sottoposto al pretest alcolico (risultato positivo) e sostanze stupefacenti (positivo alla cocaina). Su richiesta dei militari si è rifiutato di sottoporsi ad accertamento tossicologico ed alcolemico presso il presidio ospedaliero. Stesso destino per un giovane per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” poiché trovato in possesso di hashish già suddivisa in dosi e pronta per essere ceduta, per un peso complessivo di circa 20 grammi.