Cesena, gira con un tirapugni come portachiavi e dalla perquisizione spuntano 3 coltelli: 53enne denunciato

Va in giro con un tirapugni come portachiavi: fermato e denunciato dalla Polizia di Stato un italiano di 53 anni.

Gli agenti dell’Ufficio Volanti del Commissariato di Cesena, mentre svolgevano un’attività di controllo del territorio all’interno di un parco cittadino, venivano incuriositi da un individuo che aveva con sé un insolito portachiavi agganciato ai pantaloni.

Gli agenti, decisi a verificare la situazione, lo fermavano e lo sottoponevano ad un controllo durante il quale emergeva che quello era effettivamente un tirapugni agganciato ai pantaloni. Da lì la necessità di procedere ad una perquisizione al fine di verificare che l’uomo non possedesse altre armi. L’attività dava esito positivo poiché l’individuo aveva con sé altri tre coltelli occultati nei pantaloni e all’interno della vettura parcheggiata poco distante da lì. Immediata la denuncia per il reato di porto abusivo di armi e il sequestro dei coltelli e del tirapugni.