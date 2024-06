Cesena, giovedì mattina l’ultimo saluto a Luciano Marani

La procura della repubblica ha rilasciato il nullaosta alle esequie di Luciano Marani: l’imprenditore cesenate morto venerdì pomeriggio in un terrificante impatto sulla E45.

L’ultimo saluto all’84enne è fissato per le ore 10 nella parrocchia di Madonna delle Rose, e dopo la funzione il feretro di Marani partirà alla volta del crematorio di Tipano.

Marani lascia la moglie Nives Casavecchia e i figli Andrea e Silvia. I parenti dell’uomo hanno chiesto che eventuali offerte raccolte durante il rito funebre possano essere donate all’Irst di Meldola.

Marani è morto al km 216,200 della E45 a ridosso del territorio e dello svincolo di San Carlo. Un tir ed una motocicletta stavano procedendo in direzione Roma, mentre Marani in auto viaggiava in direzione Cesena. Improvvisamente l’anziano imprenditore ha iniziato a sbandare verso sinistra e la camionista che guidava il Tir, vedendoselo arrivare addosso ha cercato di buttarsi verso destra, contro il parapetto sul ciglio della carreggiata. Non è riuscita a evitare l’urto, che è stato fatale all’84enne. Il tutto mentre il motociclista, miracolosamente illeso, andava ad “incastonarsi” col suo mezzo tra il camion e le lamiere contorte della vettura che ha intrappolato mortalmente Marani.

Un volto noto in città l’84enne, ancor più che per la sua impresa di autotrasporti perché legato a doppio filo alle imprese della leggendaria “Ahena”, la squadra femminile di basket di Cesena, di cui fu a lungo presidente negli anni d’oro in cui vinse la Coppa dei campioni, la Coppa Ronchetti e lo scudetto nazionale. Marani assieme ad Antonio Porfiri ed Enrico Martini, fuori dal campo fu il grande protagonista di quella straordinaria storia sportiva cittadina.