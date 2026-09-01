Cesena, giovani entrano al Palazzaccio e accendono un fuoco: «Non una bravata, ma un fatto grave»

Edificio di rilevanza storica e culturale per la città protetto dalla Soprintendenza. Costruito nel XVIII secolo e avvolto da un’aura leggendaria, ha attirato l’attenzione di generazioni di giovanissimi abituati a intrufolarsi al suo interno in cerca dei segreti che si narrava custodisse. Il Palazzaccio di via Torquato Tasso alla Fiorita, da anni al centro di un serrato dibattito riguardo la sua struttura danneggiata, deteriorata e pericolante è risalito agli onori delle cronache per l’ultimo episodio di maleducazione e vandalismo che l’ha coinvolto.