Cesena, giovani ed educativa di strada: incontro al Centro Urbano

Giovani e comunità. Sono queste le due tematiche poste al centro dell’incontro pubblico proposto alla città dal Quartiere Centro Urbano con particolare riferimento all’Educativa di strada. Nel corso della serata gli operatori si presenteranno e apriranno un dialogo sui giovani e sulla necessità della presenza di una comunità nella crescita di giovani cittadini. L’appuntamento è per domani, martedì 12 dicembre, alle ore 20:30, nella sede del Quartiere in via Serraglio.

L’Educativa di strada si rivolge a gruppi spontanei di adolescenti e giovani nei luoghi di ritrovo, per costruire una relazione significativa sia tra i componenti del gruppo che con gli educatori, al fine di promuovere cambiamenti positivi. Gli educatori sono operativi nei quartieri di Cesena, per fare emergere idee, bisogni e risorse che consentano di rafforzare i fattori protettivi e ridurre quelli di rischio. Spesso vengono realizzate iniziative progettate insieme ai ragazzi. L’Educativa inoltre è un importante strumento a disposizione del territorio per veicolare informazioni significative, in grado di influire su atteggiamenti e comportamenti a rischio e, in caso di bisogno, facilitare l’accesso ai servizi locali.