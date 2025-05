Cesena, giovani e lavoro: riparte il percorso gratuito nell’agroalimentare per under 35

Sta per partire la seconda edizione di ChallengEat – Cesena4Talents, il percorso di ricerca e innovazione gratuito dedicato ai giovani under 35 che intendono costruire il proprio futuro nel settore agroalimentare. Il progetto è promosso dal Comune di Cesena con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale per l’attrazione e valorizzazione dei talenti.

Da giovedì 8 maggio a domenica 8 giugno, 25 partecipanti provenienti da tutta Italia affronteranno una vera e propria sfida di innovazione: ideare un nuovo prodotto alimentare utilizzando ingredienti ottenuti da scarti o sottoprodotti vegetali accompagnato da un piano di industrializzazione e comunicazione completo.

Organizzato da Food Hub in collaborazione con l’azienda Emmefood SRL e il supporto della PMI innovativa Packtin SRL, il percorso si svolge online, con un primo incontro in presenza presso la sede di Emmefood a San Mauro Pascoli e la visita a Macfrut 2025 gestito da Cesena Fiera Spa. Il programma si svilupperà online lungo 4 settimane tra attività di gruppo, mentoring e incontri con esperti del settore.

“Dopo il successo della scorsa edizione, siamo felici di riproporre la ChallengEat – commenta l’assessora alle Politiche giovanili Giorgia Macrelli – come un’esperienza concreta in cui mettersi alla prova, potenziare le competenze trasversali e favorire l’incontro tra giovani talenti e aziende in cerca di figure specializzate. Come Ente abbiamo il dovere di offrire ai giovani e alle giovani diversi percorsi e possibilità che consentano loro di entrare in relazione con il contesto sociale e lavorativo del nostro territorio in maniera più accessibile e libera. Nostro compito è anche contribuire ad abbatterne le barriere. ‘ChallengEat – Cesena4Talents’ rappresenta una risposta concreta alla domanda di innovazione nel settore agroalimentare e chi meglio di giovani laureati e laureate può mettersi in gioco? Oltre alla possibilità di lavorare su un caso studio reale, i partecipanti entreranno in contatto con le aziende partner e potranno accedere a colloqui individuali per posizioni lavorative aperte, a prescindere dall’esito della sfida – che sarà comunque un successo’.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sulle prossime edizioni visitare la pagina food-hub.it/academy/challengeat oppure scrivere a f.delia@food-hub.it.