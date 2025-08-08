Cesena, giostra medievale 2025: si parte sabato 6 settembre

Anche quest’anno Cesena si prepara a rivivere il fascino della sua storia con il ritorno della Giostra medievale. La manifestazione, che si svolgerà da sabato 6 a domenica 14 settembre, animerà il centro storico cittadino con una serie di appuntamenti che metteranno in dialogo cultura, spettacolo e intrattenimento per tutte le età, culminando nel suggestivo scenario di piazza del Popolo con la tradizionale Giostra all’incontro.

L’inaugurazione si terrà sabato 6 settembre, alle ore 11, nella sede dell’Associazione Giostra di Cesena Aps, con la presentazione ufficiale del Palio e il sorteggio dei giostranti, momento simbolico che apre ufficialmente le celebrazioni. Il giorno seguente, domenica 7 settembre, alla stessa ora, la manifestazione entrerà nel vivo con l’omaggio alla Madonna del Monte a Santa Maria del Monte, accompagnato da un corteo di figuranti in costume, testimonianza della profonda connessione tra spiritualità e identità storica del territorio.

Mercoledì 10 settembre sarà la volta dello spettacolo teatrale e musicale “Musica e gente dalla Belle Époque”, in scena alle ore 21:00 nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana, con la partecipazione straordinaria della Banda Città di Cesena. Il giorno seguente, giovedì 11 settembre, saranno proposte due iniziative dedicate alla memoria storica e al coinvolgimento dei più piccoli: alle 16:30 nelle sale del Museo dell’Ecologia Roberto Fabbri guiderà ‘La giostra dei bambini’, laboratorio pensato per i più giovani (prenotazione obbligatoria al 329 390326). In serata, alle 21:00, il professore Franco Spazzoli condurrà una passeggiata tematica dal titolo ‘Sulle orme di Casanova, Cesena 1749’, con partenza da Porta Fiume-Ponte di San Martino.

Venerdì 12 settembre al palazzo del Ridotto si terrà la conferenza dello storico Davide Savelli dal titolo ‘Divulgazione storica e valorizzazione degli archivi nell’era dei new media e dell’AI’, moderata da Luciano De Troia e Laura Scaini. La serata proseguirà con una visita guidata a cura dell’associazione Artemisia dedicata a stemmi, stendardi e iconografie cesenati, con partenza da piazza della Libertà (prenotazione obbligatoria).

Il fine settimana inizierà sabato 13 settembre con animazione a cura dei tamburini nel centro storico fin dal mattino. Alle ore 11:00, negli spazi de Mercato Coperto si terrà un’animazione per bambini dal titolo ‘La meravigliosa storia della Giostra’, a cura dell’Associazione ‘Giostra di Cesena Aps’. Nel pomeriggio, dalle ore 16 piazza Almerici ospiterà l’esibizione di scherma storica della ‘Sala d’arme Achille Marozzo’, anticipando uno dei momenti più attesi: il Corteo storico della Città di Cesena, che prenderà il via alle ore 18 per attraversare le vie del centro. La giornata volgerà a conclusione con il tradizionale banchetto propiziatorio delle ore 20.30.

Domenica 14 settembre, alle ore 11, in piazza del Popolo, si svolgerà la spettacolare giostra all’anello, a cura del Moreno Ranch, mentre il centro storico continuerà ad animarsi con i tamburini. Il gran finale è atteso per le ore 17:00, sempre in piazza del Popolo, con la Giostra all’incontro di Cesena, che vedrà i giostranti sfidarsi in una spettacolare gara a cavallo tra abilità, velocità e spirito cavalleresco.

Il programma potrà subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale www.giostradicesena.org, oltre ai canali Instagram e Facebook del Palio di Cesena – Giostra all’incontro di Cesena. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turistico di Cesena (IAT) al numero 0547/356327 o all’indirizzo info@ipercorsidelsavio.it.