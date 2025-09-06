Cesena Giostra all’Incontro: domenica 7 settembre il corteo alla Basilica del Monte

Cesena
Cesena Giostra all’Incontro: domenica 7 settembre il corteo alla Basilica del Monte

Abiti d’epoca, stendardi, cavalieri... per una settimana le vie del centro di Cesena assumeranno una veste medievale. Gli allestimenti storici faranno da cornice al ritorno della “Giostra all’Incontro”, il Palio istituzionalizzato nel 1465 grazie al privilegio perpetuo concesso da Papa Paolo II. La decima edizione si aprirà nella giornata di domani (domenica 7 settembre), dalle ore 11, con un corteo e omaggio alla Madonna della Basilica del Monte. Gli appuntamenti, proseguiranno per tutta la settimana, con i momenti clou in programma sabato 13, con il corteo da Palazzo Guidi a Piazza del Popolo, e la Giostra domenica 14.

Il programma

Domenica 7 settembre, ore 11:00 – Corteo e omaggio alla Madonna alla Basilica del Monte

Mercoledì 10 settembre, ore 21:00 – Rocca Malatestiana: spettacolo storico-teatrale “Musica e gente dalla Belle Époque”con la Banda Città di Cesena

Giovedì 11 settembre, dalle ore 16:30 – Laboratori e passeggiate storiche

Venerdì 12 settembre, ore 18:30 – Conferenza su archivi e AI con il prof. Davide Savelli

Sabato 13 settembre – Giornata clou tra animazioni, giostra all’anello, scherma storica, corteo e banchetto propiziatorio in piazza del Popolo

Domenica 14 settembre, ore 17:00 – Giostra all’Incontro 2025

