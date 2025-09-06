Cesena Giostra all’Incontro: domenica 7 settembre il corteo alla Basilica del Monte

Abiti d’epoca, stendardi, cavalieri... per una settimana le vie del centro di Cesena assumeranno una veste medievale. Gli allestimenti storici faranno da cornice al ritorno della “Giostra all’Incontro”, il Palio istituzionalizzato nel 1465 grazie al privilegio perpetuo concesso da Papa Paolo II. La decima edizione si aprirà nella giornata di domani (domenica 7 settembre), dalle ore 11, con un corteo e omaggio alla Madonna della Basilica del Monte. Gli appuntamenti, proseguiranno per tutta la settimana, con i momenti clou in programma sabato 13, con il corteo da Palazzo Guidi a Piazza del Popolo, e la Giostra domenica 14.