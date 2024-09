Cesena, Giostra all’Incontro 2024: il programma di sabato e domenica

Cesena si prepara a vivere un fine settimana dal respiro medievale. Dopo le iniziative proposte nel corso della settimana, nel corso dei prossimi due giorni dame, cavalieri e tamburini saranno i grandi protagonisti delle vie del centro in vista dell’attesa appuntamento della Giostra che si disputerà domenica pomeriggio in piazza del Popolo.

Il Battesimo in Sella sabato mattina

Domani, sabato 14 settembre, in piazza del Popolo, alle ore 10:00, si terrà il Battesimo della Sella per bambini coi pony, a cura di Sant’Andrea Horse Center SSD. Più tardi, alle ore 18:00, le vie del centro storico, da palazzo Guidi a piazza del Popolo, saranno popolate da sbandieratori e figuranti che si sposteranno in corteo annunciando la presentazione dei cavalieri alla città.

Il programma di domenica

Domenica 15 settembre, alle ore 10 in piazza del Popolo giostra all’anello a cura dell’“Associazione Moreno Ranch”; sempre alle ore 10:00, ma in piazza Almerici, sarà svelata la mostra delle antiche arti e dei mestieri. Alle ore 17:00 appuntamento con la Giostra all’Incontro. La rievocazione della storica manifestazione, che per secoli è stata il palio della città, torna infatti per il terzo anno consecutivo in piazza del Popolo. Quest’anno la manifestazione, ripristinata nel 2016, è caratterizzata da un ricco programma di spettacoli, esibizioni, conferenze storiche, visite guidate, proposte per i più piccoli, corteo e giostra. Inoltre – ed è questa la grande novità – in occasione del grande “scontro” il pubblico potrà disporsi sulle tribunette introdotte per rendere la scenografia ancora più spettacolare.

A questo proposito, si precisa che l’installazione delle tribunette comporterà l’avvio delle operazioni di allestimento del campo di gara già nella giornata di venerdì 13 settembre, consentendo la realizzazione di ulteriori momenti di spettacolo ed esibizioni equestri: sabato mattina infatti ci sarà uno spazio dedicato alle bambine e ai bambini con il “battesimo della sella” con i pony; mentre domenica mattina si terrà un’esibizione di giostra all’anello.

Cavalieri e Quartieri

I giostranti (appartenenti alla Asd Cavalieri del Re Nero) saranno cinque e verranno assegnati tramite sorteggio ognuno a un quartiere. Dal sorteggio saranno esclusi i quattro quartieri che hanno partecipato alla giostra del 2023, cioè Centro urbano (vincitore lo scorso anno), Al Mare, Cervese Sud e Cesuola. Altra grande novità sarà la partecipazione di una donna alla giostra, la romagnola d’adozione ma tedesca di origine Anne Hecker, a certificare l’avvenuta parità anche in un campo storicamente appannaggio degli uomini.

Realizzazione del campo

Il campo di gara sarà realizzato venerdì 13 settembre dalla ditta Escavazioni Zanotti Snc, le tribunette invece saranno montate da Pubblifest Soc. Coop., mentre il service audio sarà gestito da Jazzlife. Sabato 13 il mercato degli ambulanti si terrà regolarmente tranne per l’area della piazza dove sarà presente la pista, ma i banchi che di solito occupano quelle postazioni saranno ricollocati in altre zone. Sarà assicurato il collegamento con la Rocca Malatestiana, tranne durante gli spettacoli. L’accesso alla Vineria del Popolo sarà assicurato dal porticato del Comune fino a esaurimento posti. Accanto alle tribunette rimarranno comunque delle aree per il pubblico in piedi. Sarà riservata un’area per persone con disabilità o difficoltà motorie.