Una partenza di successo le giornate Fai a Cesena, con un sold-out per le visite a un luogo simbolo della città come il teatro Bonci, invaso da tanti cesenati curiosi di scoprire i segreti di un gioiello della cultura. Le giornate Fai sono in corso in questo week-end e i luoghi protagonisti a Cesena sono il teatro Bonci e il castello di Monteleone. A Monteleone oltre 100 persone questa mattina in fila per visitare il castello.